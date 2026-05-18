Fiorentina-Atalanta | si gioca venerdì Orari e date delle altre partite di Serie A
La trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A si svolgerà con alcune partite previste in giorni e orari diversi. Tra queste, la sfida tra Fiorentina e Atalanta è programmata per venerdì. La Lega ha comunicato anche le date e gli orari delle altre partite che chiuderanno la stagione, offrendo un quadro completo del calendario finale. La giornata si concluderà con le ultime gare previste nel fine settimana, segnando la conclusione del campionato 2025-2026.
ROMA – La Lega di Serie A ha annunciato oggi, 18 maggio 2026, gli orari e le date della trentottesima e ultima giornata del campionato. Fiorentina-Atalanta, in programma allo stadio Artemio Franchi, si terrà venerdì 22 maggio alle ore 20:45. “La 38ª giornata comincia venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato 23 maggio con Bologna-Inter alle 18.00 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domenica sera, 24 maggio, si gioca sia per la salvezza che per la Champions: aprono Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00, poi alle 20.45 la temperatura sale: dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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MEZZOGIORNO DA BRIVIDI! Si gioca la 37° di #SerieA: Ore 12 Genoa-Milan Juventus-Fiorentina Pisa-Napoli Roma-Lazio Como-Parma Ore 15 Inter-Verona Ore 18 Atalanta-Bologna Ore 20:45 Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremo x.com
#Lazio, #Sarri aspetta risposte da #Zaccagni e #Maldini Il capitano vive anche lui gli effetti di una stagione negativa. L’ultimo gol che risale al 3 novembre. Nel 2026 ha lasciato tracce solo con qualche assist, contro Fiorentina e Atalanta in Coppa. Mister Sarri - Facebook facebook
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