Fiorentina-Atalanta | si gioca venerdì Orari e date delle altre partite di Serie A

La trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A si svolgerà con alcune partite previste in giorni e orari diversi. Tra queste, la sfida tra Fiorentina e Atalanta è programmata per venerdì. La Lega ha comunicato anche le date e gli orari delle altre partite che chiuderanno la stagione, offrendo un quadro completo del calendario finale. La giornata si concluderà con le ultime gare previste nel fine settimana, segnando la conclusione del campionato 2025-2026.

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