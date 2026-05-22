Fiorentina-Atalanta le pagelle | Christensen super 7,5 Ahanor che errore 5!
Durante la partita, Christensen ha ottenuto un 7,5 grazie a una prestazione superiore. Ahanor ha commesso un errore grave, valutato 5. Mandragora si è distinto per insidiosità, mentre Comuzzo ha rovinato tutto nel finale. Bellanova ha corso molto, ma ha esaurito le energie prima della fine.
Mandragora insidioso, Comuzzo rovina tutto nel finale. Bellanova sgasa e poi finisce la benzina, Raspadori produce poco e non incide. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Il campionato di entrambe si chiude con un pari: #FiorentinaAtalanta 1-1 al Franchi x.com
Al termine della partita fischi per tutta la squadra #Fiorentina Atalanta facebook
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