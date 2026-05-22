Fiorentina-Atalanta le pagelle | Christensen super 7,5 Ahanor che errore 5!

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita, Christensen ha ottenuto un 7,5 grazie a una prestazione superiore. Ahanor ha commesso un errore grave, valutato 5. Mandragora si è distinto per insidiosità, mentre Comuzzo ha rovinato tutto nel finale. Bellanova ha corso molto, ma ha esaurito le energie prima della fine.

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Mandragora insidioso, Comuzzo rovina tutto nel finale. Bellanova sgasa e poi finisce la benzina, Raspadori produce poco e non incide. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fiorentina-Atalanta, le pagelle: Christensen super, 7,5. Ahanor, che errore, 5!
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