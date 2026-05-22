Fiorentina-Atalanta le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. La partita si svolge a Firenze, segnando la conclusione del campionato per la squadra viola, che ha ottenuto la salvezza con difficoltà. Entrambe le formazioni scendono in campo con le scelte fatte dai rispettivi allenatori, pronti a chiudere la stagione con questa sfida. L'incontro rappresenta l'ultimo impegno ufficiale per le due squadre in questa annata sportiva.
Alle 20.45 va in scena l’ultima partita della stagione viola. Clima bollente con la contestazione della Curva Firenze, 22 maggio 2026 – Cala il sipario sul campionato viola dopo una salvezza faticosamente raggiunta. Come dimostrano gli striscioni di questi giorni, l’obiettivo salvezza e nemmeno il successo in casa della Juve hanno stemperato la delusione dei tifosi della Curva per una stagione quasi disastrosa. Alle 20.45, il fischio d’inizio della gara con l’Atalanta, ultima di questa stagione, con entrambe le squadre senza obiettivi di classifica. Fiorentina (4-1-4-1) Christensen; Dodo, Rugani, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Mandragora, Fabbian, Gudmundsson; Piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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