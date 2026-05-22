Formazioni ufficiali Fiorentina Atalanta | le scelte di Vanoli e Palladino per la sfida di Serie A

Per la partita di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, le formazioni ufficiali sono state annunciate dai rispettivi allenatori. Si tratta della 38ª giornata del campionato 202526, e le squadre hanno deciso le proprie scelte di formazione prima del calcio d'inizio. L'incontro si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica finale. Le formazioni sono state rese note poco prima dell'inizio della partita, senza ulteriori variazioni rispetto alle ultime indiscrezioni.

Formazioni ufficiali Fiorentin a Atalanta: le scelte di Vanoli e Palladino per il match di Serie A, valido per la 38ª giornata 202526. Le formazioni ufficiali di Fiorentina Atalanta, sfida valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A 202526. Ecco le scelte di Vanoli e Palladino: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le scelte degli allenatori: le formazioni ufficiali. In attesa del calcio d’inizio, sono state diramate le decisioni tattiche definitive prese dai due allenatori per questo finale di stagione. Ecco i ventidue protagonisti che scenderanno sul prato verde dal primo minuto: Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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