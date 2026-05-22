Fiorentina-Atalanta | formazioni ufficiali Fuori De Gea gioca Christensen Coppia inedita in difesa | Rugani-Comuzzo Fagioli in panca

Nella partita tra Fiorentina e Atalanta, sono state rese note le formazioni ufficiali. Il portiere titolare non è De Gea, ma Christensen, mentre in difesa la coppia è composta da Rugani e Comuzzo, due scelte inedite. Fagioli non figura tra i titolari e si trova in panchina. Le decisioni del tecnico della Fiorentina sembrano indicare un certo turnover o una rotazione della rosa, lasciando intendere un possibile cambio di assetto in vista delle prossime gare.

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