Fiorentina-Atalanta | formazioni ufficiali Fuori De Gea gioca Christensen Coppia inedita in difesa | Rugani-Comuzzo Fagioli in panca
Nella partita tra Fiorentina e Atalanta, sono state rese note le formazioni ufficiali. Il portiere titolare non è De Gea, ma Christensen, mentre in difesa la coppia è composta da Rugani e Comuzzo, due scelte inedite. Fagioli non figura tra i titolari e si trova in panchina. Le decisioni del tecnico della Fiorentina sembrano indicare un certo turnover o una rotazione della rosa, lasciando intendere un possibile cambio di assetto in vista delle prossime gare.
FIRENZE – Aria di smobilitazione, nella Fiorentina. Lo lasciano intendere le scelte di Palladino all’annuncio delle formazioni ufficiali per la partita con l’Atalanta. Fuori De Gea (sempre insistenti le voci su un suo passaggio alla Juve), in porta c’è Christensen. Inedita la coppia centrale in difesa, formata da Rugani e Comuzzo. A metà campo non c’è Fagioli. Davanti Piccoli. Braschi in panchina. FIORENTINA (4-3-3) Christensen; Dodo, Rugani, Comuzzo, Gosens; Brescianini, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All.: Vanoli ATALANTA (3-4-3): Sportiello; Hien, Ahanor, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Musah, De Roon; Raspadori, Sulemana, Samardzic. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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