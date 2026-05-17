A meno di un'ora dall'inizio della partita tra Juventus e Fiorentina, la formazione ufficiale è stata annunciata. Per i bianconeri, Piccoli e Solomon scendono in campo, mentre in panchina restano Braschi e Gudmundsson. La squadra toscana non ha ancora comunicato le scelte definitive, ma si prevede una formazione che potrebbe includere alcuni cambiamenti rispetto alle ultime uscite. La sfida si presenta come un appuntamento importante per entrambe le squadre, con le formazioni che si preparano a scendere in campo.

TORINO – Vanoli ha sciolto i dubbi a meno di un’ora da Juventus-fiorentina. In campo Piccoli e Solomon. In panca Braschi e Gudmundsson. Fuori anche Mandragora per Brescianini. Queste le formazioni ufficiali. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti. Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. Allenatore: Vanoli. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Juve-Fiorentina: formazioni ufficiali. Fuori Gud, gioca Solomon. Davanti c’è Piccoli

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Formazioni Ufficiali Fiorentina Juventus 12 Giornata Serie A

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