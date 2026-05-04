Roma-Fiorentina | formazioni ufficiali Gud falso nove con Harrison e Solomon ai lati Gioca Brescianini Parisi in panca

Nella partita tra Roma e Fiorentina, le formazioni ufficiali sono state comunicate. Gudmundsson è stato posizionato come falso nove, con Harrison e Solomon ai lati. In campo è presente anche Brescianini, mentre Parisi è rimasto in panchina. L’allenatore della squadra ospite ha deciso di confermare Gudmundsson come centravanti senza ruolo tradizionale, mantenendo Riccardo Braschi in riserva.

ROMA – Paolo Vanoli ripropone Gudmundsson come falso centravanti, lasciando ancora in panchina il giovane “nostrano” Riccardo Braschi. Ai lati di Gud si muoveranno Harrison, a destra, e Solomon, a sinistra. Confermato in formazione Gosens, mentre Fabiano Parisi partirà dalla panchina. Nella Roma, che giocherà il tutto per tutto in chiave Champions, Gasperini punta le sue carte su Malen. Ed ecco le formazioni ufficiali: Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roma-Fiorentina: formazioni ufficiali. Gud falso nove con Harrison e Solomon ai lati. Gioca Brescianini. Parisi in panca Notizie correlate Fiorentina in casa Rakow: per andare ai quarti in Conference. Gioca Piccoli, Kean ancora in panca. Morale ritrovato. FormazioniSarà una Fiorentina ancora una volta priva di Moise Kean, quella che stasera, a partire dalle ore 18:45 al Zaglebiowski Park Sportowy di Sosnowiec,... Leggi anche: Rakow-Fiorentina: formazioni ufficiali. Kean in campo con Harrison e Fazzini. Fagioli in regia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Le probabili formazioni di Roma–Fiorentina; Roma-Fiorentina, probabili formazioni: Gosens recupera, Gud ancora centravanti; Fiorentina, i convocati per la Roma: Gosens e Parisi ok, fuori Kean e Piccoli. Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Dybala in panchina, c'è Koné. Vanoli sceglie GosensManca sempre meno all'inizio di Roma-Fiorentina. Gasperini non rischia Dybala, che partirà dalla panchina, e conferma Pisilli insieme a Soulé. tuttomercatoweb.com Roma-Fiorentina, le formazioni ufficialiAlle 20.45 i viola cercano l’impresa in casa della Roma e punti d’oro per salvarsi. Ma i giallorossi vogliono vincere in ottica Champions ... lanazione.it Le giocatrici della Roma femminile fresche vincitrici di Scudetto, Lino Banfi, Montella e Corbin Friedkin arrivano allo stadio Olimpico per Roma-Fiorentina #CorrieredelloSport #RomaFiorentina #Friedkin #LinoBanfi #Montella x.com Dove vedere Roma-Fiorentina in tv Dazn o Sky, orario - facebook.com facebook