La stagione della Fiorentina si è conclusa con un pareggio 1-1 contro l’Atalanta, che ha sancito la fine di un’annata giudicata negativa dalla tifoseria. La squadra, contestata nel corso dell’anno, ha ottenuto comunque la salvezza. Durante la partita, sono stati rivolti applausi a un allenatore che ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro.

Firenze, 22 maggio 2026 – Finalmente, è proprio il caso di dirlo, con il pareggio contro l’Atalanta è finita la stagione (da dimenticare) della Fiorentina che si è salvata dalla retrocessione. Nel clima di contestazione, tra cori e fischi rivolti alla squadra, l’unico che si salva in casa viola è il tecnico Paolo Vanoli al quale i tifosi dedicano applausi e un coro esplicito: “Rispettiamo solo Vanoli”. Per il resto, la partita, tra due squadre senza obiettivi di classifica (viola salvi, bergamaschi in Conference League) e con poca voglia di alzare i ritmi, soprattutto nel primo tempo. Nella noia dei primi 45 minuti spiccano tre ottime parate di Christensen (schierato al posto del titolare De Gea) e il gol di Piccoli (con la complicità di Sportiello). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Atalanta 1-1, cala il sipario (finalmente) sulla stagione viola. Squadra contestata, applausi per Vanoli

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