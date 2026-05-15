Juve Atalanta Primavera 3-0 | tris Grelaud-Verde-Elimoghale cala il sipario senza playoff sulla stagione bianconera

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto l’Atalanta con un punteggio di 3-0. I gol sono stati segnati da Grelaud, Verde ed Elimoghale. La partita si è svolta senza la presenza di playoff e ha segnato la conclusione della stagione per entrambe le squadre. La cronaca del match, con dettagli su moviola e analisi, è stata seguita in diretta, offrendo un resoconto completo degli eventi sul campo.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – ha chiuso con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. 3-0 nel segno di Grelaud, Verde e Elimoghale. Juve Atalanta Primavera 3-0: sintesi e moviola. FINE PARTITA 84? Tiro Lopez – Conclusione deviata dalla distanza che non crea grattacapi ad Anelli. Presa sicura del portiere orobico. 78? Secondo tempo a ritmi blandi – La Juve sta orchestrando e amministrando il vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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