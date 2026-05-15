Juve Atalanta Primavera 3-0 | tris Grelaud-Verde-Elimoghale cala il sipario senza playoff sulla stagione bianconera

Nella 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto l’Atalanta con un punteggio di 3-0. I gol sono stati segnati da Grelaud, Verde ed Elimoghale. La partita si è svolta senza la presenza di playoff e ha segnato la conclusione della stagione per entrambe le squadre. La cronaca del match, con dettagli su moviola e analisi, è stata seguita in diretta, offrendo un resoconto completo degli eventi sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui