Fiorentina-Atalanta 0-0 Christensen salva tre volte la porta viola La diretta della partita

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Fiorentina e Atalanta, il risultato finale è stato 0-0. Durante l'incontro, il portiere della Fiorentina ha effettuato tre interventi decisivi per mantenere inviolata la porta. La partita si è svolta a Firenze e rappresenta l'ultima giornata del campionato, con la squadra viola che ha concluso il torneo con una salvezza ottenuta con fatica. La diretta ha seguito passo passo le azioni più importanti sul campo.

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Firenze, 22 maggio 2026 – Cala il sipario sul campionato viola dopo una salvezza faticosamente raggiunta. Come dimostrano gli striscioni di questi giorni, l’obiettivo salvezza e nemmeno il successo in casa della Juve hanno stemperato la delusione dei tifosi della Curva per una stagione quasi disastrosa. Alle 20.45, il fischio d’inizio della gara con l’Atalanta, ultima di questa stagione, con entrambe le squadre senza obiettivi di classifica. A disposizione: Carnesecchi, De Ketelaere, Bakker, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Krstovic, Obric, Scamacca, Rossi, Vavassori, Zalewski, Zappacosta. Atalanta Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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