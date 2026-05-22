Fiorentina-Atalanta 0-0 Christensen salva tre volte la porta viola La diretta della partita

Nella partita tra Fiorentina e Atalanta, il risultato finale è stato 0-0. Durante l'incontro, il portiere della Fiorentina ha effettuato tre interventi decisivi per mantenere inviolata la porta. La partita si è svolta a Firenze e rappresenta l'ultima giornata del campionato, con la squadra viola che ha concluso il torneo con una salvezza ottenuta con fatica. La diretta ha seguito passo passo le azioni più importanti sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui