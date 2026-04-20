Lecce-Fiorentina 0-0 | i viola perdono Gosens per infortunio all’11’ La partita in diretta

Nella partita tra Lecce e Fiorentina, terminata con uno 0-0, i viola hanno perso il difensore Gosens all’11° minuto a causa di un infortunio. La gara, valida per la corsa alla salvezza, si è giocata oggi in provincia di Lecce, con le due squadre che si sono affrontate in un confronto molto atteso. La sfida ha visto entrambe le formazioni impegnarsi senza reti segnate, mentre i problemi fisici hanno coinvolto un giocatore della Fiorentina sin dalle prime fasi.

Lecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i viola sarebbe prezioso fare punti. E’ una sfida delicata per entrambe. Sorprende l'assenza dal primo minuto di Solomon. Gud e Harrison sulle fasce Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli La ’confessione’ di Pietro Comuzzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lecce-Fiorentina 0-0: i viola perdono Gosens per infortunio all’11’. La partita in diretta Notizie correlate Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 2-0, disastroso primo tempo violaConference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Lecce-Fiorentina diretta: inizia la partitaPer capire quanto le due città siano simili basti pensare al fatto che Lecce viene definita la Firenze del Sud. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Lecce-Fiorentina quote 33ª giornata Serie A; Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. DIRETTA | Lecce Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Cheddira e Piccoli, si gioca! (20 aprile 2026)Diretta Lecce Fiorentina streaming video tv: i viola affrontano una trasferta importante per uscire definitivamente dalla zona calda della classifica. ilsussidiario.net Lecce-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecce-Fiorentina del 20 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la Serie A ... calciomagazine.net Lecce-Fiorentina, formazioni ufficiali: da Solomon a Banda, Gandelman, Brescianini e Stulic Tutte le scelte shorturl.at/3m7o2 facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Lecce-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #seriea x.com