Il 9 aprile 2026 si tiene a Londra la partita di andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina. Al termine del primo tempo, il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio per 2-0. La sfida si svolge allo stadio londinese, con entrambe le squadre impegnate nella fase cruciale della competizione europea.

Conference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Il ritorno, a Firenze, tra una settimana Londra, 9 aprile 2026 – Si gioca a Londra l’andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina.. CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): 1 Henderson; 23 Canvot, 26 Richards, 5 Lacroix; 2 Munoz, 20 Wharton, 18 Kamada, 3 Mitchell; 7 Sarr, 29 Guessand; 14 Mateta. A disposizione: 44 Benitez, 53 Izquierdo, 34 Riad, 59 Cardines, 24 Sosa, 19 Huges, 17 Klyne, 8 Lerma, 55 Devenny, 11 Johnson, 10 Pino. Allenatore: Glasner. FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 17 Harrison, 27 Ndour, 80 Fabbian, 10 Gudmundsson; 91 Piccoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 2-0, disastroso primo tempo viola

Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 2-0, i londinesi raddoppianoConference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale.

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