Fiorentina-Atalanta 0-0 avvio blando

La partita tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa con un punteggio di 0-0. La sfida si è svolta in un clima di rilassatezza, senza grandi occasioni da rete da entrambe le parti. La partita ha avuto un avvio lento e senza particolari emozioni, con poche occasioni da gol nei primi minuti. La gara si è svolta in un contesto di fine stagione, segnando la conclusione del campionato della squadra di casa, che ha ormai ottenuto la salvezza.

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