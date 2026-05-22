Fiorentina-Atalanta 0-0 avvio blando
La partita tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa con un punteggio di 0-0. La sfida si è svolta in un clima di rilassatezza, senza grandi occasioni da rete da entrambe le parti. La partita ha avuto un avvio lento e senza particolari emozioni, con poche occasioni da gol nei primi minuti. La gara si è svolta in un contesto di fine stagione, segnando la conclusione del campionato della squadra di casa, che ha ormai ottenuto la salvezza.
Firenze, 22 maggio 2026 – Cala il sipario sul campionato viola dopo una salvezza faticosamente raggiunta. Come dimostrano gli striscioni di questi giorni, l’obiettivo salvezza e nemmeno il successo in casa della Juve hanno stemperato la delusione dei tifosi della Curva per una stagione quasi disastrosa. Alle 20.45, il fischio d’inizio della gara con l’Atalanta, ultima di questa stagione, con entrambe le squadre senza obiettivi di classifica. A disposizione: Carnesecchi, De Ketelaere, Bakker, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Krstovic, Obric, Scamacca, Rossi, Vavassori, Zalewski, Zappacosta. Atalanta Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Highlights Under 15: Fiorentina - Atalanta 3 - 3
Sullo stesso argomento
Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE: viola pericolose in avviodi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di...
Fiorentina Juventus Women 0-1 LIVE: bianconere avanti con Beccari, ottimo avviodi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di...
Serie A: Fiorentina-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO x.com
Match Thread: Fiorentina vs. Atalanta | Serie A reddit
I convocati per Fiorentina-Atalanta facebook
Serie A: Fiorentina-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTOCon la gara al Franchi contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, alla prima da ex, la Fiorentina chiuderà un campionato fra i più complicati della sua storia centenaria. Partita con ben altri obiettivi ... ansa.it
DIRETTA | Fiorentina Atalanta (risultato 0-0) video streaming tv: c’è tanto turnover! (oggi 22 maggio 2026)Diretta Fiorentina Atalanta streaming video tv: le due squadre chiudono un campionato nel quale hanno già archiviato i loro obiettivi. ilsussidiario.net