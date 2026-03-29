Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE | viola pericolose in avvio

Nella partita valida per le semifinali di Coppa Italia femminile, Juventus Women e Fiorentina si sono incontrate in un match terminato con un risultato di 0-0. La gara è stata seguita in tempo reale, con le viola che si sono rese pericolose già nelle prime fasi. La cronaca ha evidenziato diverse occasioni da entrambe le squadre, senza però modificare il punteggio finale.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. 7? Tiro Vangsgaard – Disimpegno errato della Fiorentina, Schatzer mette in ritmo Vangsgaard che conclude col mancino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE: viola pericolose in avvio Articoli correlati Fiorentina Juventus Women 0-1 LIVE: bianconere avanti con Beccari, ottimo avviodi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di... Juventus Women Sassuolo 1-0 LIVE: Beccari sblocca in avvioGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Juventus women-Fiorentina 1-0 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky. Coppa Italia femminile, le statistiche pre gara di Juve Women-Fiorentina: settimo scontro nel torneo tra le 2 squadreLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara della semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile contro la Fiorentina, in programma oggi a partire dalle 18:00 a Biella:. tuttojuve.com Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tvDomenica 29 marzo la Juventus Women torna in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Women 2025/2026 contro la Fiorentina Women. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 allo stadio ... torinotoday.it Semifinale di ritorno per la Juventus Women Coppa Italia Women Semifinale di ritorno Fiorentina 18:00 CEST Stadio “Pozzo - La Marmora”, Biella x.com La Coppa Italia Women entra nel vivo con la semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina, una sfida decisiva per l’accesso alla finale. Nel primo commento quando giocano e e dove vedere la gara - facebook.com facebook