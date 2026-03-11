Nella partita valida per le semifinali di Coppa Italia femminile, la Juventus Women ha battuto la Fiorentina con un risultato di 1-0 grazie a un gol di Beccari. La gara si è svolta con una buona partenza delle bianconere, che sono riuscite a portarsi avanti fin dai primi minuti. La cronaca in tempo reale e i dettagli sulle azioni sono stati aggiornati durante l'incontro.

di Mauro Munno Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite della Fiorentina nella gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere devono mettersi alle spalle un periodo difficile dopo l’eliminazione dalla Champions e il pari con la Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fiorentina Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 9? Gol Beccari – Bel triangolo in area da parte della Juve tra Capeta e Bonansea: tocco dentro per Beccari che anticipa tutte e gira in rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fiorentina Juventus Women 0-1 LIVE: bianconere avanti con Beccari, ottimo avvio

Fiorentina-Juve Women: orario, diretta, formazioni e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaLa sfida tra le viola e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW. Le bianconere affronteranno la squadra toscana in trasferta e il match sarà valido per la ... tuttosport.com

Juventus Women-Fiorentina, verso il fischio d'inizioBuonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus Women Fiorentina, il primo dei due incontri decisivi per l'accesso all'ultimo atto della Coppa Italia. Si gioca a casa delle ... tuttojuve.com

Nel pomeriggio torna in campo la Juventus Women Coppa Italia Femminile Semifinale - gara d'andata Fiorentina Viola Park 18:00 CET x.com

La Coppa Italia Women entra nella fase decisiva con le semifinali. Una delle sfide più attese mette di fronte Fiorentina e Juventus. Nel primo commento dove vederla - facebook.com facebook