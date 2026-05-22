Fiorano Modenese | concluso il percorso formativo per le associazioni del territorio
A Fiorano Modenese si è concluso il percorso formativo rivolto alle associazioni locali, promosso dallo Sportello per le Associazioni, un servizio dell’Assessorato all’Associazionismo del Comune. Il progetto prevedeva incontri gratuiti destinati a fornire supporto pratico e orientamento alle realtà associative del territorio. La formazione si è svolta nel corso delle ultime settimane e ha coinvolto rappresentanti di varie associazioni, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e migliorare la gestione delle attività associative.
Lo Sportello per le Associazioni di Fiorano Modenese, il nuovo servizio promosso dall’Assessorato all’Associazionismo del Comune, pensato per offrire supporto, orientamento e strumenti concreti alle realtà associative del territorio, ha organizzato un percorso di formazione gratuito per i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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