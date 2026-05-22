Fiorano Modenese | concluso il percorso formativo per le associazioni del territorio

A Fiorano Modenese si è concluso il percorso formativo rivolto alle associazioni locali, promosso dallo Sportello per le Associazioni, un servizio dell’Assessorato all’Associazionismo del Comune. Il progetto prevedeva incontri gratuiti destinati a fornire supporto pratico e orientamento alle realtà associative del territorio. La formazione si è svolta nel corso delle ultime settimane e ha coinvolto rappresentanti di varie associazioni, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e migliorare la gestione delle attività associative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui