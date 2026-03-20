Liceo Giannone concluso il percorso formativo dedicato ai trapianti

Oggi si conclude al Liceo Classico “Pietro Giannone” il percorso formativo dedicato ai trapianti, rivolto alle classi dell’indirizzo Ippocrate. Il ciclo di lezioni ha coinvolto studenti e insegnanti, offrendo approfondimenti su aspetti tecnici e pratici legati a questa tematica. L’evento segna la fine di un percorso di formazione che ha coinvolto le classi interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti Si conclude oggi al Liceo Classico “Pietro Giannone” un percorso formativo destinato alle classi dell’indirizzo Ippocrate. L’iniziativa, dal titolo evocativo ”La vita è. il dono più bello che ci sia”, ha visto gli studenti protagonisti di un dialogo prolungato profondo con gli esperti del Centro Trapianti Regionale (CTR), nell’ambito di un progetto nato dalla sinergia tra il Liceo e le eccellenze della sanità campana. Sotto la guida attenta della professoressa Cinzia Luciano, referente dell’ampliamento Ippocrate, le studentesse e gli studenti hanno intrapreso un viaggio che va ben oltre la semplice acquisizione di nozioni mediche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Liceo Giannone, concluso il percorso formativo dedicato ai trapianti Articoli correlati Liceo Classico “La Farina”: ultimo sabato di Open Day dedicato al percorso BiomedicoSabato 6 febbraio si terrà l’ultimo appuntamento di Open Day del Liceo Classico “La Farina” di Messina, un’occasione conclusiva e imperdibile per... Doppio appuntamento al Liceo "Giannone" per il nuovo libro di Francesca Fialdini"Come fossi una bambola" venerdì 30 gennaio presso l’Auditorium provinciale di Caserta e sabato 31 gennaio presso la sala conferenze della sede...