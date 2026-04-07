Finto maresciallo in azione | ruba 300 grammi d' oro a un anziano ma viene tradito dalla fuga

Lo scorso 26 marzo si è conclusa nella Tuscia una vicenda che ha visto protagonista un anziano residente a Tuscania, vittima di una truffa avvenuta lo scorso autunno. Un uomo che si spacciava per un maresciallo ha raggirato l’anziano, riuscendo a sottrargli circa 300 grammi di oro. Tuttavia, il truffatore è stato infine tradito dalla fuga, che ha portato all’arresto delle forze dell’ordine.

Ancora truffe nella Tuscia, si è conclusa lo scorso 26 marzo la vicenda che ha visto coinvolto un anziano uomo residente a Tuscania, raggirato lo scorso autunno. I carabinieri dell’aliquota operativa del norm della compagnia locale hanno provveduto alla riconsegna formale di circa 300 grammi di oro, l’intera refurtiva recuperata a seguito del raggiro. I fatti risalgono alla tarda mattinata del 13 ottobre, quando un uomo si è presentato presso l'abitazione della vittima qualificandosi come "maresciallo dei carabinieri". Con questo pretesto, il sedicente militare è riuscito a sottrarre numerosi monili in oro, dileguandosi subito dopo a bordo di una Toyota Yaris grigio scuro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Finto maresciallo: ruba 30mila euro, arrestato in fuga su FrecciarossaNel cuore del comune di Monselice, un 23enne è stato fermato mentre tentava di scappare su una Frecciarossa diretta a Bologna, con addosso i gioielli... Finto maresciallo truffa un anziano: arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slipNel pomeriggio odierno personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto un pregiudicato 33enne, di origini napoletane,... Temi più discussi: Il finto maresciallo che ha convinto una donna a farsi fare un bonifico da 38mila euro - BresciaToday; Sventata a Porto Recanati la truffa del finto maresciallo: tra i tre denunciati c’è pure un 16enne; La truffa del finto maresciallo riesce anche in trasferta: denunciato agrigentino; Finto maresciallo fa leva sulla paura: truffata per 38mila euro una signora di Asola. Anziana truffata, il finto maresciallo fa allontanare il figlio da casa e raggira la 77enne: spariti 11mila euroCambia la tecnica, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: gli anziani soli e indifesi. L'ennesima truffa ha colpito, nella mattinata di mercoledì, una vedova 77enne di Pordenone e il figlio di 54 anni. ilgazzettino.it Truffa del finto maresciallo. Fugge in treno ma viene preso. Gioielli restituiti alla vittimaVittima della classica truffa, in voga in questo periodo in danno di persone anziane, torna in possesso degli ori che le erano stati sottratti. I preziosi sono stati restituiti ieri, a poco più di ... lanazione.it Sventata la truffa del finto maresciallo: tra i denunciati c’è pure un 16enne - facebook.com facebook "Colti in flagrante con i gioielli bottino del raggiro del "finto maresciallo", arrestata coppia di truffatori 'in trasferta'" - Results on X | Live Posts & Updates x.com