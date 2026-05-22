Finestra scorrevole esce dai binari e colpisce un 13enne in classe a Milano | studente in ospedale

Nella mattinata di oggi, una finestra scorrevole di un edificio scolastico di Milano è uscita dai binari e ha colpito un ragazzo di 13 anni seduto in classe. L’incidente si è verificato all’interno dell’istituto Trevisani-Scaetta, causando il trasporto d’urgenza del giovane in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per verificare le cause e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La scuola ha avviato le procedure di sicurezza e verifica degli impianti.

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