Nuovo incidente per un tram a Milano | la linea 15 esce dai binari

Lunedì mattina, nella zona di Rozzano vicino a Milano, un tram della linea 15 è uscito dai binari. La carrozza centrale del veicolo si è fermata fuori corsa vicino al centro commerciale Fiordaliso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali danni o feriti. Nessuna informazione su cause o conseguenze immediatamente disponibili.

La carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari lunedì mattina nel comune di Rozzano, al confine con Milano, all’altezza del centro commerciale Fiordaliso. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità, una circostanza che ha evitato conseguenze per i passeggeri. Non si registrano infatti feriti. Tuttavia, il nuovo incidente, il terzo in dieci giorni, ha portato all’interruzione della linea. Per garantire la copertura della tratta è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. L’uscita dai binari del tram della linea 15 segue il deragliamento di una vettura della linea 9 che ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

