Il dibattito sul fine vita si riaccende con le nuove richieste di suicidio assistito presentate in Italia. Una decisione della Gip di Milano ha suscitato attenzione, ritenuta da alcuni come un precedente importante. Un rappresentante di un'organizzazione ha espresso la necessità di interrompere la legge attuale. La questione viene discussa in Parlamento, mentre le richieste di aiuto vengono fatte da persone che desiderano terminare la propria vita.

Milano, 13 marzo 2026 – “La decisione della Gip di Milano crea un precedente fondamentale che va ora tenuto in considerazione dal Parlamento italiano ”. Così, Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria nazionale e tesoriere dell’ Associazione Luca Coscioni, prendono spunto dalla decisione del gip milanese di archiviare le accuse di aiuto al suicidio contro lo stesso Cappato per rilanciare sulla necessità di ripensare la legge sul fine vita. I due esponenti radicali sostengono che se la legge presentata dal Governo e attualmente in discussione in Senato fosse approvata, cancellerebbe il diritto all’aiuto alla morte volontaria grazi e al quale si è arrivati all’archiviazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Nuove richieste di suicidio assistito”, riparte il dibattito sul fine vita. Cappato: “Stop alla legge”

Articoli correlati

Cappato: archiviato per suicidio assistito in SvizzeraLa magistratura di Milano ha deciso l’archiviazione del procedimento contro Marco Cappato, ex tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, in relazione...

Fine vita, Cappato: archiviate le accuse di aiuto al suicidio per due casiIl Tribunale di Milano ha archiviato le accuse di aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato per i casi di Elena Altamira, la 69enne veneta...

Contenuti e approfondimenti su Nuove richieste

Temi più discussi: Nuove richieste di suicidio assistito, riparte il dibattito sul fine vita. Cappato: Stop alla legge; Mi auguro che la mia lotta possa servire anche ad altri, storia di Silvano V. dodicesimo caso di suicidio assistito in Italia; Suicidio assistito, svolta a Milano: archiviata l'accusa per Marco Cappato. Perché è una decisione storica; Ddl provinciale suicidio assistito, si riapre la discussione in Commissione.

Suicidio assistito, l’Associazione Luca Coscioni annuncia 10 nuove richieste alle ASLDieci nuove richieste di suicidio assistito in tutta Italia: 4 in Toscana, 2 in Lombardia, Friuli e Veneto, annuncia Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Ma a causa ... quotidiano.net

Suicidio assistito Libera, Giudici: Cnr crei macchinario per aiutarla a morire/ Lei: Andrò in SvizzeraI giudici danno nuovamente ragione a Libera: per accedere al suicidio assistito, il Cnr deve costruirle un macchinario per aiutarla a morire Prosegue – e continuerà a farlo – la complessa e ... ilsussidiario.net

Certo che siamo professioniste, certo che ci aggiorniamo, certo che rincorriamo progetti e nuove tecniche didattiche, certo che ci adattiamo alle nuove richieste sociali. Ma se non è la passione a muoverci, rimaniamo pedagogisti burocrati, non Maestre - facebook.com facebook

Conto termico 3.0, stop alle nuove richieste di incentivo. Cna chiede chiarezza sulle risorse - Il Giunco x.com