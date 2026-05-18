Chi è Lorenzo Salvetti il vincitore di Amici 2026 | dalle origini alla fidanzata da X Factor alla vittoria nel talent di Maria De Filippi

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Salvetti, cantante originario di Verona, è il vincitore di Amici 2026. Prima di questa vittoria, si era classificato quarto nella fase di X Factor. Durante il percorso a Amici, ha vinto il circuito dedicato al canto. Salvetti ha anche partecipato ad altri talent, tra cui X Factor, prima di conquistare la vittoria finale nel talent condotto da Maria De Filippi. La sua fidanzata è stata spesso menzionata come parte del suo percorso personale.

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Il cantante veronese si era classificato quarto ad X Factor, ha vinto il circuito canto di Amici 2026 ed è stato proclamato vincitore assoluto del talent di Maria De Filippi Lorenzo Salvetti è il vincitore della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che si è conclusa il 17 ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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