Finale Coppa Italia | Voti giocatori Lazio 0-2 Inter analisi performance e highlights

Il 13 maggio 2026, nello Stadio Olimpico di Roma, si è disputata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La squadra ospite si è imposta con un risultato di 2-0, portando a casa il trofeo. Durante la partita, sono stati assegnati voti ai giocatori delle due squadre, con analisi delle loro performance e degli highlights dell’incontro. La gara ha visto la Lazio tentare di reagire alla doppietta subita, senza riuscire a segnare.

"> Il 13 maggio 2026, presso lo Stadio Olimpico di Roma, l’FC Internazionale ha trionfato nella Finale di Coppa Italia, sconfiggendo la SS Lazio con un netto 2-0. Marcus Thuram, insieme ai suoi compagni di squadra, ha aperto le marcature, ponendo le basi per una vittoria che ha messo in evidenza le differenze tra le due squadre. L’Inter ha mostrato un gioco dominato, rompendo il sogno di Lazio di alzare un trofeo in questa stagione, nonostante una campagna difficile. Il Dominio dell’Inter. La finale è stata caratterizzata da una netta superiorità dell’Inter, che ha concretizzato le sue opportunità con una prestazione solida sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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COPPA ITALIA DOUBLE COMPLETED | LAZIO 0-2 INTER | EXTENDED HIGHLIGHTS

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