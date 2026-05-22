Finale Coppa Italia | Voti giocatori Lazio 0-2 Inter analisi performance e highlights

Da napolipiu.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio 2026, nello Stadio Olimpico di Roma, si è disputata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La squadra ospite si è imposta con un risultato di 2-0, portando a casa il trofeo. Durante la partita, sono stati assegnati voti ai giocatori delle due squadre, con analisi delle loro performance e degli highlights dell’incontro. La gara ha visto la Lazio tentare di reagire alla doppietta subita, senza riuscire a segnare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"> Il 13 maggio 2026, presso lo Stadio Olimpico di Roma, l’FC Internazionale ha trionfato nella Finale di Coppa Italia, sconfiggendo la SS Lazio con un netto 2-0. Marcus Thuram, insieme ai suoi compagni di squadra, ha aperto le marcature, ponendo le basi per una vittoria che ha messo in evidenza le differenze tra le due squadre. L’Inter ha mostrato un gioco dominato, rompendo il sogno di Lazio di alzare un trofeo in questa stagione, nonostante una campagna difficile. Il Dominio dell’Inter. La finale è stata caratterizzata da una netta superiorità dell’Inter, che ha concretizzato le sue opportunità con una prestazione solida sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

finale coppa italia voti giocatori lazio 0 2 inter analisi performance e highlights
© Napolipiu.com - Finale Coppa Italia: Voti giocatori Lazio 0-2 Inter, analisi performance e highlights.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

COPPA ITALIA DOUBLE COMPLETED | LAZIO 0-2 INTER | EXTENDED HIGHLIGHTS

Video COPPA ITALIA ? DOUBLE COMPLETED ?? | LAZIO 0-2 INTER | EXTENDED HIGHLIGHTS

Sullo stesso argomento

Pagelle finale coppa Italia, i voti di Lazio-Inter 0-2: double nerazzurro, Marusic e Tavares horrorL’Inter vince anche la Coppa Italia e trova il prestigioso double in questa stagione con i nerazzurri che, dopo lo scudetto, possono festeggiare il...

Leggi anche: Video gol e highlights Lazio-Inter 0-2: i nerazzurri vincono la Coppa Italia

finale coppa italia finale coppa italia votiFinale Coppa Italia: Voti giocatori Lazio 0-2 Inter, analisi performance e highlights.La prestazione di Lazio è stata al di sotto delle aspettative, con molteplici giocatori che hanno faticato a trovare ritmo e qualità. Ecco le valutazioni dei giocatori della Lazio: Lazio: Motta 5.5, M ... napolipiu.com

finale coppa italia finale coppa italia votiPagelle finale coppa Italia, i voti di Lazio-Inter 0-2: double nerazzurro, Marusic e Tavares horrorL'Inter vince anche la Coppa Italia con i nerazzurri che si aggiudicano il double e la Lazio che sbaglia partita ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web