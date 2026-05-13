L'Inter si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 e completa il double stagionale dopo aver vinto anche lo scudetto. La partita si conclude con i gol di due giocatori nerazzurri e una prestazione complessivamente negativa di alcuni elementi della squadra avversaria. La vittoria permette ai nerazzurri di conquistare il secondo trofeo in questa stagione.

L’Inter vince anche la Coppa Italia e trova il prestigioso double in questa stagione con i nerazzurri che, dopo lo scudetto, possono festeggiare il secondo trofeo della loro stagione. La vittoria dei nerazzurri arriva nella finale contro la Lazio grazie all’autorete di Marusic e al gol di Lautaro Martinez che chiudono già il primo tempo con un doppio vantaggio per gli uomini di Chivu. Si chiude quindi nel migliore dei modi la stagione dei nerazzurri, chiamati ora solo a vivere le ultime due giornate di festa per i propri tifosi. Ottima partita di tutta la squadra nerazzurra, molto attenta e ordinata in campo. Pessima la prestazione di alcuni calciatori biancocelesti con Marusic che commette l’autorete che porta in vantaggio i nerazzurri e quella di Nuno Tavares che, con un grave errore ha spianato la strada al raddoppio nerazzurro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle finale coppa Italia, i voti di Lazio-Inter 0-2: double nerazzurro, Marusic e Tavares horror

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