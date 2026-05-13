Video gol e highlights Lazio-Inter 0-2 | i nerazzurri vincono la Coppa Italia
L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma, battendo la Lazio 2-0. I nerazzurri hanno segnato due gol e conquistato così il trofeo. Con questa vittoria, l'Inter ha ottenuto anche lo scudetto, portando a termine una stagione in cui ha vinto entrambi i trofei nazionali. La partita è stata accompagnata da video con gol e highlights disponibili online.
Missione compiuta. L'Inter batte la Lazio per 2-0 nella finale dello stadio Olimpico, a Roma, e conquista uno storico 'doblete' con Scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione. L'ultima squadra a riuscirci è stata la Juventus nel 2018, mentre l'Inter ci era riuscita nel 200910 quando completò.🔗 Leggi su Milanotoday.it
INTER-VENEZIA 5-1 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
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