Final Four | Olympiacos che difesa! Domina contro il Fener e vola in finale

Ad Atene, la prima semifinale della Final Four si è conclusa con una vittoria netta della squadra di coach Bartzokas contro il Fenerbahçe. La formazione greca ha mostrato una difesa solida e ha controllato il gioco per tutta la partita, conquistando così il passaggio alla finale. La sfida, che si è svolta in un palazzetto affollato, ha visto i padroni di casa prevalere sugli avversari turchi, che non sono riusciti a rientrare in partita nel corso dei quaranta minuti.

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