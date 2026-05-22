Final Four | Olympiacos che difesa! Domina contro il Fener e vola in finale

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Atene, la prima semifinale della Final Four si è conclusa con una vittoria netta della squadra di coach Bartzokas contro il Fenerbahçe. La formazione greca ha mostrato una difesa solida e ha controllato il gioco per tutta la partita, conquistando così il passaggio alla finale. La sfida, che si è svolta in un palazzetto affollato, ha visto i padroni di casa prevalere sugli avversari turchi, che non sono riusciti a rientrare in partita nel corso dei quaranta minuti.

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L’Olympiacos, nella sua Atene, davanti a tantissimi tifosi greci, vola in finale e continua la sua caccia a quel titolo che manca dal 2013: Fenerbahce battuto 79-61. Decisive le percentuali da 3 (1127  per i Reds, 836 per Melli e soci). Peters top scorer dei suoi (17 punti all’attivo), 16 per Vezenkov. Non bastano a Jasikevicius 17 punti di Biberovic e 16 di Horton Tucker, che però si accende a tratti. Melli chiude a quota 7 punti. Ora gli uomini di Bartzokas aspettano la vincente di Valencia-Real Madrid, palla a due alle 20. Inizio energico dell'Olympiacos, che comincia piazzando un break di 10-0, costruito con le triple di Dorsey (11 punti dopo 10’) e i canestri di Walkup, ottimo anche in difesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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