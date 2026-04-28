La fase dei playoff di Eurolega è iniziata con il Fenerbahçe che punta a confermarsi campione, mentre l'Olympiacos si trova in vetta alla classifica. Le squadre affrontano diverse sfide, con i turchi che devono superare lo Zalgiris in base agli scontri diretti e i greci che si preparano a sfidare il Monaco, guidato dal giocatore più prezioso della stagione. Le serie sono entrate nel vivo, portando tensione e partite decisive.

Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo, stanno per cominciare le due settimane più belle del basket europeo. Di pari passo con le ultime giornate dei campionati nazionali viaggiano infatti i playoff di Eurolega. Da martedì 28 aprile le migliori otto squadre si affrontano al meglio delle 5 partite. E tanto per sbilanciarci nei pronostici ecco la nostra sintesi: c’è una serie apertissima, una che definiremmo equilibrata e altre due in cui. chi indovina è bravo. Cominciamo dalla più imprevedibile, su cui nessuno avrebbe scommesso a inizio stagione. IL PAGELLONE DELLA STAGIONE Il miglior allenatore della stagione, Pedro Martinez, contro il coach che vinto tre delle ultime cinque edizioni, Ergin Ataman.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurolega, playoff al via: il Fener campione e l'Olympiacos capolista, l'analisi di tutte le serie

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