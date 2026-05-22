Antonio De Marco, condannato all’ergastolo per il duplice omicidio avvenuto a Lecce nel settembre 2020, si è recentemente laureato in Filosofia all’interno del carcere di Borgo San Nicola. La laurea è stata conseguita durante il periodo di detenzione e non ci sono ancora dettagli riguardo alle modalità o alle date precise della cerimonia. La notizia è stata resa nota dalle autorità penitenziarie, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Antonio De Marco, condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta avvenuto a Lecce nel settembre 2020, si è laureato in Filosofia nel carcere di Borgo San Nicola. La notizia, emersa nelle ultime ore, ha riacceso il dibattito pubblico e provocato la dura reazione della famiglia della giovane vittima. De Marco, oggi 26enne, ha discusso la sua tesi direttamente dall’istituto penitenziario dove sta scontando la pena per uno dei delitti più sconvolgenti degli ultimi anni in Puglia. L’ex studente di Scienze infermieristiche era stato condannato in via definitiva per aver ucciso con 79 coltellate i fidanzati nella loro abitazione di via Montello, a Lecce. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fidanzati uccisi a Lecce, De Marco si laurea in Filosofia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uccise una coppia di fidanzati a Lecce: l'assassino si laurea in filosofia in carcere

Sullo stesso argomento

Fidanzati uccisi a Lecce, il killer si laurea in Filosofia in carcereSi è laureato in carcere Antonio De Marco, il 26enne reoconfesso condannato all'ergastolo per il duplice assassino dell'arbitro leccese Daniele De...

Fidanzati uccisi con 79 coltellate in casa a Lecce: l’assassino si è laureato in Filosofia in carcereAntonio De Marco - il 26enne reo condannato per il duplice assassino dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta - ha...

Fidanzati uccisi a Lecce, il killer Antonio De Marco si laurea in Filosofia in carcere #lecce x.com

Fidanzati uccisi a Lecce, Antonio De Marco reo confesso si laurea in Filosofia in carcereCondannato per l’uccisione di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, il 25enne ha concluso gli studi a Borgo San Nicola senza mai partecipare ai processi né esprimere pentimento verso le famiglie delle ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Fidanzati uccisi con 79 coltellate in casa a Lecce: l’assassino si è laureato in Filosofia in carcereAntonio De Marco - il 26enne reo condannato per il duplice assassino dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta - ha conseguito ... fanpage.it