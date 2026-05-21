Un uomo condannato all'ergastolo per aver ucciso due persone nel 2020 ha recentemente completato un percorso di studi in carcere, ottenendo una laurea in Filosofia. La notizia ha fatto il giro delle cronache, attirando l’attenzione su questa decisione che ha sorpreso molti. La laurea è stata conseguita durante la detenzione, senza dettagli aggiuntivi sulle modalità o sui soggetti coinvolti. La vicenda riguarda un caso di cronaca nera che si è svolto a Lecce.

Si è laureato in carcere Antonio De Marco, il 26enne reoconfesso condannato all'ergastolo per il duplice assassino dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, seviziati e finiti con 79 coltellate nella loro abitazione di via Montello, a Lecce, il 21 settembre 2020, nel loro primo giorno di convivenza. De Marco, che per un periodo era stato coinquilino delle due vittime, ha conseguito la laurea triennale in Filosofia con una tesi su Schopenhauer discussa nel carcere di Borgo San Nicola davanti alla commissione d'esame di Unisalento. E' stato lo stesso De Marco a dare la notizia al suo avvocato difensore Andrea Starace chiamandolo al telefono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fidanzati uccisi a Lecce, il killer si laurea in Filosofia in carcere

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