Festival di Cannes 2026 | il due pezzi total white di Eva Longoria e gli altri casual look delle star

Il Festival di Cannes 2026 sta per concludersi, ma le star sono ancora presenti in città. Tra gli outfit più notati c’è quello di Eva Longoria, che ha scelto un completo bianco, mentre Aishwarya Rai ha optato per un look total black. Altre celebrity hanno sfoggiato abiti casual, attirando l’attenzione dei fotografi. La manifestazione si sta concludendo con un’ampia varietà di stili e outfit, mentre le celebrity continuano a sfilare sul tappeto rosso e a partecipare agli eventi.

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