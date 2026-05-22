Festival di Cannes 2026 | il due pezzi total white di Eva Longoria e gli altri casual look delle star
Il Festival di Cannes 2026 sta per concludersi, ma le star sono ancora presenti in città. Tra gli outfit più notati c’è quello di Eva Longoria, che ha scelto un completo bianco, mentre Aishwarya Rai ha optato per un look total black. Altre celebrity hanno sfoggiato abiti casual, attirando l’attenzione dei fotografi. La manifestazione si sta concludendo con un’ampia varietà di stili e outfit, mentre le celebrity continuano a sfilare sul tappeto rosso e a partecipare agli eventi.
Il Festival è agli sgoccioli, ma le star continuano a gravitare in città. Da Eva Longoria, di bianco vestita, a Aishwarya Rai in total black e non solo. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 è alle battute finali, ma in città si respira ancora glamour ad ogni angolo. Le stelle protagoniste, infatti, non brillano solo sul red carpet, teatro indiscusso dei look più scenografici, ma anche tra le strade assolate della località francese e nei luoghi cult di avvistamento celeb.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Festival de Cannes 2026 : une Palme d'or d'honneur pour John Travolta • FRANCE 24
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