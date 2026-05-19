Festival di Cannes 2026 | Cindy Bruna in total denim ma con la cravatta e gli altri casual look delle star

Al Festival di Cannes 2026, le star hanno sfoggiato look diversi tra loro. La modella ha indossato un completo in denim, arricchito da una cravatta, creando un contrasto tra stile casual e dettagli inaspettati. La fashion influencer è arrivata con un abito fluido di colore vinaccia, mentre un’attrice ha scelto un outfit comodo con pantaloni oversize e top rosso. Questi outfit sono stati notati tra le molteplici scelte di stile tra gli ospiti del festival.

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La modella si è vestita di denim da capo a piedi impreziosendo il tutto con un accessorio inaspettato, Valentina Ferragni è arrivata in città sfoderando un abito fluido color vinaccia, Isabella Ferrari è stata avvistata con comfy combo di pantalone over e top rosso fuoco. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo e in città si respira glamour ad ogni angolo. Le stelle protagoniste, infatti, non brillano solo sul red carpet, teatro indiscusso dei look più scenografici, ma anche tra le strade assolate della località francese e nei luoghi cult di avvistamento celeb. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Cindy Bruna in total denim, ma con la cravatta (e gli altri casual look delle star) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cindy Bruna : Mannequinat, Vie Privée, Carrière... Ce qu'il faut connaître Sullo stesso argomento Festival di Cannes 2026: Dua Lipa in total viola e gli altri casual look delle starLa cantante, nel pieno dei preparativi per il matrimonio, è approdata in terra francese con un total look viola spezzato da accessori color fragola. Leggi anche: Festival di Cannes 2026: Carla Bruni tu(t)a d'un pezzo e gli altri casual look delle star ringrazio i tanti spettatori che nel week end hanno scelto il #cinema di #effettonotte su #tv2000 da #cannes79. se volete rivedere la puntata la trovate qui su #play2000 Il Festival di Cannes e i suoi protagonisti - 15.05.2026 x.com Georgina Rodriguez in Georges Hobeika F/W 2011 Couture alla proiezione di Fjord durante il 79° Festival Internazionale del Film di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 18 maggio 2026 reddit Il verticalismo di Demi Moore a Cannes 2026: capelli lunghissimi e piume a cascata rendono protagonista il maxi choker di smeraldiAlla premiere di Fjord, la giurata del Festival sceglie un parure di smeraldi colombiani della nuova Red Carpet Collection di Chopard ma l'outfit costruito da Demna, per Gucci è una prova di equilibri ... vogue.it Festival di Cannes 2026: la tendenza Bianco & Nero protagonista dei look da giorno delle starIl nero? Sempre chic. Ma a volte troppo serio, notturno, da tappeto rosso. Il bianco? Sempre chic. Ma a volte troppo informale. Ci sarebbe il grigio, via di mezzo perfetta fra i due (non) colori per e ... vogue.it