Festival di Cannes 2026 | i beauty look sull' undicesimo red carpet
Al penultimo giorno del Festival di Cannes 2026, le celebrity hanno sfilato lungo il red carpet dell’undicesima serata. Le star sono arrivate in abiti eleganti, accompagnate da acconciature e makeup curati nei dettagli. La scena si è animata con la presenza di figure note del mondo dello spettacolo, tutte pronte a mostrarsi davanti alle telecamere. Le luci e le riprese hanno catturato ogni particolare degli outfit, mentre le star si sono fatte notare per i loro look e le scelte estetiche.
Ci siamo, siamo arrivati al penultimo giorno del Festival ma le stelle continuano a risplendere sul red carpet in Costa Azzurra. E abbondano beauty look che sanno d'estate +++dropcap Al Festival di Cannes 2026 è il momento della prémiere del film Histoires de la nuit, diretto dalla regista francese Léa Mysius, un adattamento dell'omonimo romanzo di Laurent Mauvignier. Nel cast c'è la diva italiana più amata, Monica Bellucci, attesissima alla Croisette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sanam Saeed at Cannes 2026: Day-by-Day Red Carpet Looks
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Per la decima giornata del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda vi hanno parlato dei loro look preferiti. x.com
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