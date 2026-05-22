Festival di Cannes 2026 | i beauty look sull' undicesimo red carpet

Al penultimo giorno del Festival di Cannes 2026, le celebrity hanno sfilato lungo il red carpet dell’undicesima serata. Le star sono arrivate in abiti eleganti, accompagnate da acconciature e makeup curati nei dettagli. La scena si è animata con la presenza di figure note del mondo dello spettacolo, tutte pronte a mostrarsi davanti alle telecamere. Le luci e le riprese hanno catturato ogni particolare degli outfit, mentre le star si sono fatte notare per i loro look e le scelte estetiche.

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