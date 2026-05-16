Festival del Cinema di Cannes 2026 | i beauty look sul quinto red carpet e i nostri voti
Sul quinto giorno del Festival del Cinema di Cannes 2026, le star si sono presentate con vari beauty look sul red carpet. Tra onde morbide tra i capelli, rossetti rossi e look naturali, alcune scelte hanno catturato l’attenzione. Le foto mostrano diverse interpretazioni di trucco e acconciature, con dettagli che si sono distinti tra gli altri. La serata ha confermato la varietà di stili adottati dalle celebrity per questa edizione del festival.
Onde da diva, rossetti rossi, e nude look. L'immaginazione sul red carpet di questa edizione di Cannes 2026 non è fervida, ma qualche beauty look da copiare si trova sempre. Guardate la gallery +++dropcap In quinta giornata il Festival del cinema di Cannes vede animarsi la Croisette con l'arrivo di modelle, star del cinema, influencer e non solo. È il momento del film su John Lennon, The Last Interview, di Steven Soderbergh che racconta, grazie anche all'apporto dell'AI, l'ultima intervista radiofonica del cantante scomparso dei Beatles e di Yoko Onopo. L'altro titolo della serata è Paper Tiger di James Gray, che ha portato sul red carpet Adam Driver, mentre per la prémiere di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, è arrivato Javier Bardem. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Festival de Cannes - Announcement of the 2026 Official Selection
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