Sul quinto giorno del Festival del Cinema di Cannes 2026, le star si sono presentate con vari beauty look sul red carpet. Tra onde morbide tra i capelli, rossetti rossi e look naturali, alcune scelte hanno catturato l’attenzione. Le foto mostrano diverse interpretazioni di trucco e acconciature, con dettagli che si sono distinti tra gli altri. La serata ha confermato la varietà di stili adottati dalle celebrity per questa edizione del festival.

Onde da diva, rossetti rossi, e nude look. L'immaginazione sul red carpet di questa edizione di Cannes 2026 non è fervida, ma qualche beauty look da copiare si trova sempre. Guardate la gallery +++dropcap In quinta giornata il Festival del cinema di Cannes vede animarsi la Croisette con l'arrivo di modelle, star del cinema, influencer e non solo. È il momento del film su John Lennon, The Last Interview, di Steven Soderbergh che racconta, grazie anche all'apporto dell'AI, l'ultima intervista radiofonica del cantante scomparso dei Beatles e di Yoko Onopo. L'altro titolo della serata è Paper Tiger di James Gray, che ha portato sul red carpet Adam Driver, mentre per la prémiere di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, è arrivato Javier Bardem. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival del Cinema di Cannes 2026: i beauty look sul quinto red carpet e i nostri voti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Festival de Cannes - Announcement of the 2026 Official Selection

Sullo stesso argomento

Festival di Cannes 2026, Demi Moore dagli iconici glass hair e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri votiÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in Costa Azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.

Festival di Cannes 2026: Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet (e i nostri voti)Poche gli avvistamenti di grandi star sul red carpet di Cannes, ma in compenso lato beauty le acconciature si fanno notare.

Close-up del make up look di Halsey allo screening del film Sheep in the Box al festival del Cinema di Cannes x.com

Halsey e Avan sono visti all'Aeroporto di Nizza durante il 79° Festival del Cinema di Cannes reddit

Cannes 2026, è il giorno di Adam Driver, Bardem e Kristen StewartLa quinta giornata del Festival del cinema in Francia si conferma tra le più ricche di appuntamenti e presenze internazionali, con la Croisette animata da proiezioni e arrivi molto attesi. Tra i titol ... tg24.sky.it

Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film in concorso agli ospitiDal 12 al 23 maggio 2026, la Croisette torna a essere il centro assoluto del cinema mondiale con la 79ª edizione del Festival di Cannes, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e osservati de ... tg24.sky.it