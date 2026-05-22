Al Festival di Cannes 2026, l'attenzione si concentra sull'undicesimo giorno di eventi, con numerose star che sfilano sul red carpet in Costa Azzurra. Tra le protagoniste, un'attrice nota per il suo sorriso luminoso e il look con frangia aperta si è distinta per i suoi beauty look. I voti ai vari outfit sono stati condivisi tra pubblico e addetti ai lavori, mentre le celebrità continuano a sorprendere con scelte di stile diverse. La manifestazione prosegue sotto i riflettori, attirando giornalisti e appassionati da tutto il mondo.

Ci siamo, siamo arrivati al penultimo giorno del Festival ma le stelle continuano a risplendere sul red carpet in Costa Azzurra. E abbondano beauty look che sanno d'estate +++dropcap Al Festival di Cannes 2026 è il momento della prémiere del film Histoires de la nuit, diretto dalla regista francese Léa Mysius, un adattamento dell'omonimo romanzo di Laurent Mauvignier. Nel cast c'è la diva italiana più amata, Monica Bellucci, attesissima alla Croisette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Eva Longoria dal viso solare con frangia aperta e i beauty look sull'undicesimo red carpet con i nostri voti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Festival de Cannes : Eva Longoria fan de Limoges

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Festival di Cannes 2026: Penelope Cruz torna dopo 7 anni sul red carpet di Cannes con lob baciato dal sole. I beauty look del decimo red carpet e i nostri voti

Festival di Cannes 2026: dopo la sorella Chiara, anche Valentina Ferragni arriva sul red carpet, con Rachel's cut e viso glowy. Gli altri beauty look con i nostri votiAlla Croisette l'aria si fa sempre più hot e le star sfoggiano i loro beauty look baciati dal sole, le onde effetto spiaggia e uno stile casual e...

Per la decima giornata del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda vi hanno parlato dei loro look preferiti. x.com

Alexa Chung alla proiezione di 'The Man I Love' durante il Festival di Cannes (20 maggio 2026) reddit

Chi vince il Festival di Cannes 2026: pronostici e favoritiDifficile immaginare che la Spagna non sia presente in Palmarès, considerato che ha 3 film nella competizione maggiore. La bola negra diretta dai due Javier (Calvo e Ambrossi) ha riscosso molti consen ... iodonna.it

Festival di Cannes 2026, 16 minuti di applausi per film The Black Ball con Penelope CruzLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Cannes 2026, 16 minuti di applausi per film The Black Ball con Penelope Cruz ... tg24.sky.it