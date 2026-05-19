Al Festival di Cannes 2026, si è assistito a un nuovo arrivo sul red carpet, con Valentina Ferragni che si è unita alla sorella Chiara. Entrambe hanno scelto look curati, con Rachel's cut e un volto radioso, che hanno attirato l’attenzione tra le celebrità presenti. Le star si sono presentate con acconciature morbide, make-up luminoso e abiti dal taglio semplice, mentre l’atmosfera si è fatta sempre più vivace, tra giornate di sole e ambientazioni tipiche delle località balneari.

Alla Croisette l'aria si fa sempre più hot e le star sfoggiano i loro beauty look baciati dal sole, le onde effetto spiaggia e uno stile casual e disinvolto. Guardateli e votateli con noi +++dropcap Ottava giornata a la Croisette fa rima con Pedro Almodovar. Il maestro del cinema spagnolo torna al Festival di Cannes con il film Amarga Navidad, nel cast l'immancabile Rossy de Palma, e Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez-Gijon e Victoria Luengo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: dopo la sorella Chiara, anche Valentina Ferragni arriva sul red carpet, con Rachel's cut e viso glowy. Gli altri beauty look con i nostri voti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cannes 2026: Alia Bhatt Shares Epic Cannes Moment With F1 Legend Carlos Sainz Jr.

Sullo stesso argomento

Chiara Ferragni al Festival di Cannes, con onde scolpite e viso glowy, calca il red carpet per la sesta volta. I beauty look delle passate edizioniL'imprenditrice e influencer ha scelto il red carpet del film in gara Garance, che tradotto in inglese si intitola Another Day, del regista francese...

Festival di Cannes 2026, Demi Moore dagli iconici glass hair e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri votiÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in Costa Azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.

ringrazio i tanti spettatori che nel week end hanno scelto il #cinema di #effettonotte su #tv2000 da #cannes79. se volete rivedere la puntata la trovate qui su #play2000 Il Festival di Cannes e i suoi protagonisti - 15.05.2026 x.com

Georgina Rodriguez in Georges Hobeika F/W 2011 Couture alla proiezione di Fjord durante il 79° Festival Internazionale del Film di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 18 maggio 2026 reddit

Sharon Stone è la diva di Cannes 2026: il suo look voluminoso rompe le regole di stile del FestivalSharon Stone è tornata al Festival di Cannes in occasione della prima del film Fjord. Sul red carpet è apparsa raggiante tra una cascata di cristalli e una nuova acconciatura e ha sfidato le regole di ... fanpage.it

Festival di Cannes 2026: la tendenza Bianco & Nero protagonista dei look da giorno delle starIl nero? Sempre chic. Ma a volte troppo serio, notturno, da tappeto rosso. Il bianco? Sempre chic. Ma a volte troppo informale. Ci sarebbe il grigio, via di mezzo perfetta fra i due (non) colori per e ... vogue.it