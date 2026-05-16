Festival del Cinema di Cannes 2026 | Demi Moore Pretty in pink inclusa la manicure e i beauty look sul quinto red carpet e i nostri voti
Al Festival del Cinema di Cannes 2026 si è visto un quinto red carpet ricco di stile e colore, con protagoniste che hanno scelto look di grande impatto. Tra le celebrità presenti, una si è distinta per un completo rosa tenue e una manicure coordinata, mentre altre si sono affidate a rossetti rossi e look nude. La serata ha offerto diverse ispirazioni di bellezza, molte delle quali sono state commentate e apprezzate dal pubblico e dai media presenti.
Onde da diva, rossetti rossi, e nude look. L'immaginazione sul red carpet di questa edizione di Cannes 2026 non è fervida, ma qualche beauty look da copiare si trova sempre. Guardate la gallery +++dropcap In quinta giornata il Festival del cinema di Cannes vede animare la Croisette con l'arrivo di modelle, star del cinema, influencer e non solo. È il momento del film su John Lennon, The Last Interview, di Steven Soderbergh che racconta, grazie anche all'apporto dell'AI, l'ultima intervista radiofonica del cantante scomparso dei Beatles e di Yoko Ono. L'altro titolo della serata è Paper Tiger di James Gray, che ha portato sul red carpet Demi Moore, Paz Vega, Cate Blanchett e Barbara Palvin, mentre per la prémiere di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, è arrivato Javier Bardem. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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