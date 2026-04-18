Nel territorio analizzato si registra un aumento di circa 5.000 occupati, in controtendenza rispetto alla regione Lombardia, che mostra un saldo positivo di 4. Tuttavia, l'incremento dei contratti non corrisponde a un miglioramento della qualità dell’occupazione e le donne continuano a pagare un prezzo più alto nel divario occupazionale. La situazione riflette una realtà complessa, fatta di luci e ombre, nel mondo del lavoro locale.

Un territorio in controtendenza rispetto al quadro lombardo con quasi 5mila occupati in più, un saldo positivo di 4.170 posizioni dopo due anni di contrazione, una crescita trainata da servizi alle imprese, edilizia e filiera microelettronica. La fotografia emerge dal Report 2025 dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro, presentato a palazzo Bellisomi-Vistarino, sede di fondazione Alma Mater Ticinensis, dal presidente della Provincia Giovanni Palli e dal vicepresidente esecutivo della Fondazione Vittorio Poma, per porre l’accento sulla collaborazione tra i due enti in modo da mettere il lavoro al centro del rapporto tra territorio, università e imprese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Occupazione tra luci e ombre. Più contratti, meno qualità. E le donne scontano il divario

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