Andrea Gios | Sighel mi ha rotto il cuore Francesca Lollobrigida ha dato una lezione di vita a tutti

Andrea Gios, presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, ha commentato le Olimpiadi di Milano Cortina, descrivendo le sue emozioni e i momenti più intensi vissuti durante l’evento. Ha parlato di una delusione personale legata a Sighel e di come Francesca Lollobrigida abbia dato una lezione di vita a tutti. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista a Fanpage.

Discussioni sull' argomento Gios (FISG): 11 medaglie non cadono dal cielo. Ora servono impianti e risorse; Sighel: grazie a chi ha capito la verità oltre i titoli.

Gios Sighel danneggiato ma ora sereno, arbitri non coerentiMILANO (ITALPRESS) - 'Ho parlato con Pietro Sighel, mi sembra sereno. Ho visto un post in cui ringraziava tutti. Questo è l'atteggiamento. Io ... notizie.tiscali.it

Milano Cortina: Gios 'Sighel danneggiato da arbitri, presentato un esposto'Oggi ho parlato con Pietro Sighel, mi sembra sereno, ho visto un post in cui ringraziava tutti. Questo è l'atteggiamento, io sono amareggiato per quello che è stato fatto sul ghiaccio, ma non solo ... ansa.it

Il presidente della @fisg_it, Andrea Gios, traccia il bilancio dei Giochi di casa @milanocortina26: risultati storici, ma anche un’analisi lucida sui limiti strutturali. @CalcioFinanza x.com

Il Sindaco Sala annuncia: Milano avrà un nuovo palazzetto del ghiaccio Il Presidente FISG Andrea Gios: "Imprenditori interessati a creare una squadra di hockey a Milano" https://hockeyitalia21.com/2026/02/19/il-sindaco-sala-annuncia-milano-avra-un-nuovo- - facebook.com facebook