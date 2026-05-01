1 Maggio 2026 Terranova FMPI | Produttività e IA per aumentare gli stipendi e salvare le PMI

Il 1 maggio 2026, a Terranova, si sono svolti incontri dedicati al ruolo dell’intelligenza artificiale e alla crescita della produttività nelle piccole e medie imprese. La presidente di un’associazione di categoria ha parlato di come l’adozione di nuove tecnologie possa contribuire a migliorare gli stipendi e a sostenere le aziende di dimensioni più ridotte. Sono stati affrontati anche temi legati alla formazione continua e alla sicurezza sul lavoro.

La presidente FMPI interviene sul futuro del lavoro tra produttività, formazione continua, sicurezza e innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese. In occasione della Festa dei Lavoratori, la Presidente nazionale di FMPI (Federazione Medie e Piccole Imprese), Antonina Terranova, interviene con una riflessione che va oltre le celebrazioni di rito per guardare ai nodi reali del sistema produttivo. Al centro dell’analisi non ci sono solo i dati quantitativi sull’occupazione, ma la qualità del lavoro e la necessità di una riforma strutturale che tuteli la dignità salariale attraverso la crescita e la stabilità delle imprese italiane....🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - 1 Maggio 2026, Terranova (FMPI): “Produttività e IA per aumentare gli stipendi e salvare le PMI” Notizie correlate Pmi sotto pressione, Terranova (Fmpi): Il caro energia mette a rischio la competitivitàdi Bianca Desideri La situazione internazionale resta incerta e le tensioni geopolitiche continuano ad avere effetti sull’economia reale. Leggi anche: Le migliori app di intelligenza artificiale per il lavoro nel 2026: aumentare la produttività e guadagnare tempo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Proclamate le Stelle nello Sport 2026: ecco gli sportivi liguri dell'anno; Zerodiciannove – Festival delle storie di Savona: dal 2 al 5 maggio 2026 la quarta edizione; Corigliano Rossano-27/04/2026: 35^ EDIZIONE DELLA CORRI E CAMMINA PER LA PACE DEL 1° MAGGIO 2026. CI SI POTRA’ ISCRIVERE ENTRO IL 30 APRILE PROSSIMO; Meteo Cosenza, 1 maggio 2026: giornata primaverile con cieli generalmente sereni. Mille chilometri a piedi per grazia ricevuta, arrivo a Terranova Sappo Minulio il 1° maggio | INTERVISTAArriveranno il 1° maggio a Terranova Sappo Minulio Nunzio e Massimo Malivindi. I due fratelli, partiti dal Santuario di San Luca a Bologna, e che stanno percorrendo 1.000 chilometri a piedi come ringr ... strettoweb.com Luna Piena dei Fiori del 1° maggio 2026: a che ora osservare il plenilunio in ItaliaLa Luna Piena dei Fiori brilla nel cielo di venerdì 1 maggio, con il culmine del plenilunio previsto alle 19:23 in Italia ... fanpage.it Il Primo Maggio non può essere solo una celebrazione simbolica: deve essere un richiamo alla dignità del lavoro e ai diritti dei lavoratori. Oggi milioni di italiani, nonostante lavorino a tempo pieno, fanno fatica ad arrivare a fine mese, a causa di bollette alle ste - facebook.com facebook