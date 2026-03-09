Automotoretrò Parma sempre più capitale del motorismo storico

Da parmatoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Automotoretrò si svolge a Parma, che si conferma come punto di riferimento per il motorismo storico in Italia. La manifestazione richiama appassionati e collezionisti da diverse regioni, offrendo esposizioni di veicoli d’epoca e incontri tra appassionati. Tra le iniziative, ci sono anche momenti dedicati alla cultura e alla storia dell’automobilismo, creando un evento ricco di attività e interesse.

Una scuola di vita, prima che una gara. Con la paura di perdersi tra le sabbie del deserto, quando l’unico GPS erano una mappa, una bussola e l’umano istinto di sopravvivenza. La leggendaria Parigi-Dakar è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione di Automotoretrò, il salone del motorismo storico che si è svolto a Fiere di Parma. A raccontarne lo spirito è stata la sezione “Mal d’Africa”, che ha ricostruito la stagione eroica dei rally raid attraverso alcuni dei mezzi che hanno attraversato il Sahara. Dalla replica della Renault 4 con cui i fratelli Claude e Bernard Marreau conclusero nel 1979 la prima Dakar al quinto posto assoluto,... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Parma torna capitale dei motori: Automotoretrò tra leggende del rally e storie di sportSanremo 2026, le pagelle della serata cover: Arisa, Ditonellapiaga e TonyPitony sublimi (9), Samurai Jay (e Belén) insignificanti (4), Sayf show (8)...

Rimini sempre più capitale del basket, il Flaminio ospiterà le finali di Coppa Italia di serie A2 e BLega Nazionale Pallacanestro ha annunciato che la Final Four di Coppa Italia Lnp 2026 Old Wild West sarà ospitata a Rimini, da venerdì 13 a domenica...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Automotoretrò Parma sempre più capitale...

Temi più discussi: Automotoretrò 2026, il programma dell'evento a Parma; Automotoretrò 2026, Parma riaccende i motori; Auto storiche, una passione che vale più di 100 miliardi di euro; Le Premiazioni ASI ad Automotoretrò sabato 7 marzo alle Fiere di Parma.

Automotoretrò 2026 a Parma: date, orari, programma e bigliettiAutomotoretrò 2026 di Parma: date, programma, orari e biglietti, come arrivare all'evento presso la Fiera di Parma. newsauto.it

automotoretrò parma sempre piùAutomotoretrò 2026: a Parma rombano leggende del rally e le icone di JaguarDal 7 all’8 marzo 2026 gli spazi delle Fiere di Parma si trasformeranno nuovamente nel cuore pulsante della cultura automobilistica ... rallyssimo.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.