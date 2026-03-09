Automotoretrò Parma sempre più capitale del motorismo storico

Automotoretrò si svolge a Parma, che si conferma come punto di riferimento per il motorismo storico in Italia. La manifestazione richiama appassionati e collezionisti da diverse regioni, offrendo esposizioni di veicoli d’epoca e incontri tra appassionati. Tra le iniziative, ci sono anche momenti dedicati alla cultura e alla storia dell’automobilismo, creando un evento ricco di attività e interesse.

Una scuola di vita, prima che una gara. Con la paura di perdersi tra le sabbie del deserto, quando l’unico GPS erano una mappa, una bussola e l’umano istinto di sopravvivenza. La leggendaria Parigi-Dakar è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione di Automotoretrò, il salone del motorismo storico che si è svolto a Fiere di Parma. A raccontarne lo spirito è stata la sezione “Mal d’Africa”, che ha ricostruito la stagione eroica dei rally raid attraverso alcuni dei mezzi che hanno attraversato il Sahara. Dalla replica della Renault 4 con cui i fratelli Claude e Bernard Marreau conclusero nel 1979 la prima Dakar al quinto posto assoluto,... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

