Borghi più belli d’Italia assemblea a Civitella del Tronto | sostegno alla candidatura del sindaco di Casoli

L’assemblea dell’associazione I Borghi più belli d’Italia di Abruzzo e Molise si è tenuta a Civitella del Tronto, con una grande partecipazione di rappresentanti e membri. Durante l’incontro, è stato espresso un sostegno alla candidatura del sindaco di Casoli. Questo primo appuntamento dell’anno ha visto coinvolgimento attivo da parte dei presenti, che hanno discusso questioni legate alla promozione dei borghi e alle iniziative in programma.

Incontro dei sindaci di Abruzzo e Molise. Di Marco: "Una rete che vale sempre di più per i territori" Grande partecipazione all’assemblea dell’associazione I Borghi più belli d’Italia di Abruzzo e Molise che si è svolta a Civitella del Tronto, primo appuntamento dell’anno per l’organismo interregionale. All’incontro hanno preso parte numerosi sindaci e amministratori locali. «La presenza numerosa dei sindaci è un segnale importante dell’attenzione e dell’impegno che i nostri amministratori continuano a dimostrare verso i borghi e le comunità che rappresentano – ha commentato il presidente Antonio Di Marco –. I nostri territori credono nel lavoro di rete e nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e sociale che custodiscono». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Civitella del Tronto: grande partecipazione dei Borghi più belli d’Italia di Abruzzo e MoliseGrande partecipazione all’assemblea dei Borghi più Belli d’Italia di Abruzzo e Molise a Civitella del Tronto. Di Marco: Si consolida il patto con il territorio, è una rete che vale sempre di più. rete8.it

A Civitella del Tronto la prima assemblea 2026 dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e MoliseCivitella del Tronto. Sarà il borgo di Civitella del Tronto ad ospitare sabato 7 marzo la prima assemblea del 2026 dell’Associazione dei Borghi ... abruzzolive.it

