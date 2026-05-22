feste dei fiori osimo e la riviera si colorano per due giornate

Le festività dei fiori si preparano a coinvolgere Osimo e la Riviera nelle prossime due giornate, con eventi che puntano a celebrare la tradizione locale. La manifestazione, denominata “Osimo in Fiore”, è stata organizzata dall’amministrazione comunale e si svolge con l’obiettivo di ravvivare le radici culturali della città e rafforzare il rapporto con l’antica Festa dei Fiori. Le piazze e le strade delle due località si colorano di decorazioni floreali, attirando residenti e visitatori.

Osimo e Numana – Si avvicina l’appuntamento con “ Osimo in Fiore ”, l’evento clou della primavera osimana voluto dall’amministrazione comunale per rinverdire la tradizione cittadina e il legame con l’antica Festa dei Fiori. Il programma di sabato 24 e domenica 25 si presenta molto ricco. Osimo in fiore 2026. Alle installazioni, all'infiorata e ai carri fissi, si aggiungono spettacoli itineranti, dj set sabato sera, mostre fotografiche e di bonsai, laboratori al mercato coperto, la premiazione del concorso indetto dal Comune “Balconi, vicoli e vetrine fiorite” e una mostra mercato in piazza del Comune e via Lionetta. In particolare, la mostra mercato a cura della PromoD sarà composta da 35 espositori tra settore vivaistico, artigianale, erboristeria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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