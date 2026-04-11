Nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, la Riviera dei Fiori ospiterà EuroApe 2026, un evento internazionale dedicato alla celebre tre ruote Piaggio. La manifestazione ricorderà gli ottant’anni di produzione dell’Ape e festeggerà anche il ventesimo anniversario dell’Ape Club d’Italia. L’evento si svolgerà su larga scala, coinvolgendo appassionati e appassionate provenienti da diversi paesi.

Il prossimo fine settimana del 18 e 19 aprile 2026 trasformerà la Riviera dei Fiori in un palcoscenico internazionale con l’evento EuroApe 2026, un raduno che celebra gli ottant’anni della storica tre ruote Piaggio e il ventesimo anniversario dell’Ape Club d’Italia. Tra le strade di Vallebona e il borgo di Seborga, appassionati provenienti da tutta la penisola e da diverse nazioni europee si riuniranno per onorare un simbolo della mobilità e del lavoro. Un programma tra storia motoristica e tradizioni della Riviera. La giornata di sabato 18 aprile vedrà Vallebona protagonista di un programma denso di attività che spaziano dalla cultura alla gastronomia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - EuroApe 2026: la Riviera dei Fiori celebra 80 anni di iconica Ape

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L'Ape festeggia 80 anni a Vallebona e SeborgaEuroApe 2026 si terrà sulla Riviera dei Fiori il 18 e 19 aprile. Quest'anno il tre ruote di Piaggio compie 80 anni e l’Ape Club d’Italia celebra i suoi primi vent’anni di attività ... dueruote.it

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