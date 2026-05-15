Il prossimo 17 maggio a Milano si terrà la celebrazione per la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, in concomitanza con la partita contro l’Hellas Verona allo stadio di San Siro. Le autorità hanno definito il percorso della parata e hanno disposto la chiusura di alcune linee della metropolitana durante la giornata. La viabilità urbana sarà modificata in alcune zone, e sono stati stabiliti divieti di somministrazione di alcolici nelle aree interessate dall’evento.

Milano, 15 maggio 2026 – Dopo diversi giorni di anticipazioni, dubbi sul tragitto e un accurato studio da parte delle autorità cittadine è stato svelato il programma della festa scudetto dell'Inter, che andrà in scena prima e dopo la gara di domenica 17 maggio a San Siro contro l'Hellas Verona. Il club ha infatti svelato i dettagli sia dei festeggiamenti che del percorso dell'autobus scoperto. Show, dj e premiazioni. Prima della partita, allo stadio (sold out per l’occasione) andrà in scena uno show condotto da Daniele Battaglia e Elenoire Casalegno, con 21 tifosi nerazzurri dal mondo della musica, dello sport e dell'intrattenimento. Tra i momenti più attesi, la special performance del dj Benny Benassi, oltre a esibizioni live, contenuti esclusivi e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter e la festa scudetto del 17 maggio, i dettagli: percorso della parata, metro chiuse, viabilità urbana e divieto di alcolici

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