Festa della famiglia a Ponte San Nicolò

A Ponte San Nicolò si svolge una festa dedicata alla famiglia nei giorni 6 e 7 giugno 2026 presso la Parrocchia di San Nicola. L'evento comprende musica, giochi, cibo e attività di intrattenimento per grandi e bambini. Sono presenti gonfiabili e spazi dedicati ai giochi, creando un'occasione di incontro e divertimento per tutte le età. La manifestazione si inserisce nel calendario di sagre e feste organizzate nel padovano, offrendo due giornate di svago e socializzazione.

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