Festa della famiglia a Ponte San Nicolò

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ponte San Nicolò si svolge una festa dedicata alla famiglia nei giorni 6 e 7 giugno 2026 presso la Parrocchia di San Nicola. L'evento comprende musica, giochi, cibo e attività di intrattenimento per grandi e bambini. Sono presenti gonfiabili e spazi dedicati ai giochi, creando un'occasione di incontro e divertimento per tutte le età. La manifestazione si inserisce nel calendario di sagre e feste organizzate nel padovano, offrendo due giornate di svago e socializzazione.

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Due giornate speciali da vivere insieme tra divertimento, musica, giochi, buon cibo e tanta voglia di stare insieme! ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?? Presso la Parrocchia di San Nicola – Ponte San Nicolò (PD)? 6 e 7 Giugno 2026Ti aspettano:? Gonfiabili e giochi per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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