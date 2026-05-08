La Parrocchia di San Leopoldo a Ponte San Nicolò ospita nuovamente l’evento “Comunità in festa”, che si svolge per dieci giorni consecutivi. Durante questa manifestazione si svolgono spettacoli con musica dal vivo, attività di animazione per i bambini, sessioni di karaoke e dj set. Sono inoltre presenti stand gastronomici e varie iniziative di intrattenimento per coinvolgere i partecipanti. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale.

Torna “Comunità in festa” alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San Nicolò con dieci giorni di appuntamenti tra musica dal vivo, animazione per bambini, karaoke, dj set, spettacoli e stand gastronomico.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Tutte le sere cucina casalinga con.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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