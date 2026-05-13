Nuova sede e nuovo MANCI SHOP per l’associazione Mancikalalu ETS | è festa a Ponte San Nicolò

Da sabato 9 maggio, l'associazione Mancikalalu ETS ha trasferito la sua sede in via Don Scapin 34 a Ponte San Nicolò, inaugurando anche il nuovo MANCI SHOP. La nuova struttura ospita gli uffici dell’organizzazione e un punto vendita gestito dai volontari. La sede rappresenta un luogo dedicato alle attività di solidarietà internazionale e alle iniziative di raccolta fondi dell’associazione.

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