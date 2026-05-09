Agricoltura Lollobrigida | Non si è parlato di togliere sanzioni ai fertilizzanti russi

Il ministro dell’agricoltura ha chiarito che non si è discusso di eliminare le sanzioni sui fertilizzanti provenienti dalla Russia. Durante una dichiarazione, ha precisato che al momento non ci sono trattative o decisioni in merito a questa questione. Nessun riferimento è stato fatto a eventuali piani o proposte per modificare le restrizioni attualmente in vigore. La posizione attuale rimane quella di mantenere le sanzioni senza variazioni.

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Di togliere le sanzioni ai fertilizzanti russi: “Non ne abbiamo parlato. In questo momento non si parla di questo argomento”. A dirlo è Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, a margine del convegno ‘Agricoltura, il futuro in cordo’ a Milano. Il ministro ha indicato invece le misure praticabili nell’immediato, a partire dalle tasse aggiuntive e dalla ricostruzione delle filiere interne di approvvigionamento. “ Dobbiamo lavorare sulle tasse aggiuntive sui fertilizzanti, ricominciare a lavorare molto rapidamente sulla creazione di filiere di approvvigionamento, anche interne, alle quali abbiamo rinunciato per ragioni ideologiche che nel passato hanno condizionato le scelte europee, indebolendo l’Europa ”, ha detto Lollobrigida.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Agricoltura, Lollobrigida: "Non si è parlato di togliere sanzioni ai fertilizzanti russi" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Truffa ai fondi europei per l'agricoltura, Lollobrigida: "Tolleranza zero"“Chi tenta di sottrarre illegalmente i fondi della PAC troverà sempre lo Stato pronto a intervenire con fermezza per proteggere il settore primario e... Lollobrigida a Cagliari: Europa, elimina subito le tasse sui fertilizzanti? Domande chiave Come influirà la crisi in Medio Oriente sui costi dei prodotti agricoli? Perché l'Europa rischia di compromettere la sovranità... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Numeri e identità del settore agrifood - L'intervista al ministro Lollobrigida; MINISTRO LOLLOBRIGIDA: TRIPLICATE LE SANZIONI AI BRACCONIERI - FIDC; Agricoltura, Lollobrigida: Bisogna sterilizzare follie Ue; Riso, Lollobrigida: tuteliamo reddito nostri agricoltori, ma anche diritti lavoratori. No a sfruttamento. Agricoltura, Lollobrigida: Non si è parlato di togliere sanzioni ai fertilizzanti russi(LaPresse) Di togliere le sanzioni ai fertilizzanti russi: Non ne abbiamo parlato. In questo momento non si parla di questo argomento. A dirlo ... stream24.ilsole24ore.com Ministro Lollobrigida: Triplicate le sanzioni contro i bracconieriLa dichiarazione durante la IX Assemblea nazionale della Cia a Roma in merito alla riforma della legge sulla caccia. cacciapassione.com Restituire centralità all' #agricoltura è la missione che si è data il #governo #Meloni. Un obiettivo chiaro e ribadito oggi dal Presidente del Consiglio nel suo intervento, a Milano, alla conferenza organizzata da #Confagricoltura e università Bocconi. Gli agricolto x.com Suggerimenti per l'agricoltura reddit