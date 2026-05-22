Fermati con precedenti per detenzione di armi e rapina | rimpatriati due irregolari

Due uomini irregolari sono stati rimpatriati dopo essere stati trovati con precedenti penali per detenzione di armi e rapina. Le operazioni sono state condotte dall’Ufficio immigrazione della Questura di Ravenna, che ha continuato a svolgere controlli mirati nel territorio. Questi interventi fanno parte di un’attività costante volta a identificare e allontanare persone senza regolare permesso di soggiorno. Le operazioni sono state svolte senza particolari incidenti e si inseriscono in un’azione più ampia di controllo delle presenze straniere.

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Proseguono le attività dell'Ufficio immigrazione della Questura di Ravenna, impegnato in una serie di operazioni mirate al rintraccio e all'allontanamento di persone straniere irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Le attività, condotte nell'arco dell'ultimo mese nell'ambito delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I never expected cold CEO still loved me so deeply too! We got married! Sullo stesso argomento Salerno, rimpatriati due cittadini marocchini con precedenti per droga: imbarcati a Fiumicino per CasablancaDue cittadini marocchini sono stati rimpatriati per irregolarità sul territorio nazionale e precedenti legati agli stupefacenti. Immigrazione irregolare: rimpatriati 2 stranieri con precedenti per drogaIn azione, il 6 maggio, la Polizia di Stato, con il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, per eseguire il rimpatrio di due... Ha strappato a un turista irlandese un orologio di pregio da circa 100 mila euro ed è poi fuggito in bicicletta. Per la rapina avvenuta il 23 aprile in via Plinio, a Milano, la Polizia ha fermato un francese di 29 anni con precedenti e denunciato un connazionale di x.com Per le persone confuse su come scegliere la nuova panigale rispetto alle versioni precedenti reddit Legali Flotilla, 10 italiani già fermati in precedenti missioniROMA, 20 MAG - Sono 10 gli attivisti italiani fermati che erano già stati bloccati nelle precedenti spedizioni della Flotilla dirette a Gaza. Lo si apprende da fonti legali. Sette erano stati bloccati ... ilrestodelcarlino.it Rapina a un commerciante di gioielli a Gela, fermati due cuginiDue cugini di Gela (Caltanissetta), con diversi precedenti penali alle spalle, Nunzio Di Noto di 36 anni e Luigi Di Noto di 40 anni, sono stati fermati con l'accusa di aver aggredito e rapinato un ... ansa.it