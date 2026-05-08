Salerno rimpatriati due cittadini marocchini con precedenti per droga | imbarcati a Fiumicino per Casablanca

Due cittadini marocchini irregolari, con precedenti legati alla droga, sono stati rimpatriati da Salerno. Sono stati imbarcati a Fiumicino in direzione di Casablanca. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno eseguito il provvedimento di allontanamento. I dettagli sono stati comunicati dalle autorità locali, senza ulteriori specifiche sui soggetti coinvolti.

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Due cittadini marocchini sono stati rimpatriati per irregolarità sul territorio nazionale e precedenti legati agli stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha eseguito i provvedimenti nella giornata del 6 maggio, come disposto dalla Questura di Salerno. Le informazioni dalla Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il rimpatrio è stato effettuato dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno. I due cittadini marocchini, risultati irregolari sul territorio italiano, sono stati accompagnati presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, dove sono stati imbarcati su un volo diretto a Casablanca.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Salerno, rimpatriati due cittadini marocchini con precedenti per droga: imbarcati a Fiumicino per Casablanca Notizie correlate Immigrazione irregolare: rimpatriati 2 stranieri con precedenti per drogaIn azione, il 6 maggio, la Polizia di Stato, con il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, per eseguire il rimpatrio di due... Arrestati due cittadini marocchini a Lacedonia a bordo di auto rubataNel corso di un servizio di controllo economico del territorio, il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha tratto... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Polizia di Stato: rimpatriati due cittadini marocchini irregolari con precedenti per droga - Polizia di Stato; Immigrazione irregolare: rimpatriati 2 stranieri con precedenti per droga; Rimpatri a Salerno: la Polizia di Stato espelle due cittadini irregolari; Immigrazione irregolare | rimpatriati 2 stranieri con precedenti per droga. Salerno, rimpatriati due cittadini marocchini con precedenti per droga: imbarcati a Fiumicino per CasablancaDue cittadini marocchini irregolari sono stati rimpatriati da Salerno per precedenti e provvedimenti legati agli stupefacenti. virgilio.it Cosa sta succedendo a Salerno il 7 Maggio 2026 "Tutte le notizie a cura della redazione giornalistica di LiraTV" Rivedi la puntata completa sul nostro sito! #cronaca #eseiprotagonista #attualità #eventiSalerno #notizie2026 #notizieLocali #Salerno #lir - facebook.com facebook